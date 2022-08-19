Орещук похвалил Дзюбу за смелость

Известный футбольный агент Роман Орещук считает, что нападающий Артём Дзюба совершил смелый поступок, решив перебраться в турецкий чемпионат. Он назвал его предыдущий статус Дзюбы «золотой клеткой», похвалив его за то, что решился порвать с этим и продолжить играть в футбол.

- Турецкий чемпионат сильный. Я рад за Артема. Молодец, что решился уйти из золотой клетки и отправиться туда. Это все-таки новый вызов. Он все правильно делает, - цитирует Орещука RT.

«Адана Демирспор» лидирует в турнирной таблице турецкой Суперлиги после двух туров, одержав две победы. В прошлом сезоне команда заняла девятое место в турнирной таблице.