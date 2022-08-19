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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Дзюба познакомился с базой своего нового клуба

 
19 Августа 2022 • 17:39 Комментировать
Фенербахче
...
Адана Демирспор
1.70 4.30 4.20
22.08 21:45

Артём Дзюба обрёл себе новое место работы – накануне россиянин, которому на днях исполнится 34 года, стал футболистом «Адана Демирспор». На следующий день после подписания контракта для Дзюбы устроили экскурсию по базе турецкого клуба. Соответствующее видео в социальных сетях показала пресс-служба «Адана Демирспор».

Напомним, что за «Адана Демирспор» выступает другой экс-игрок «Зенита» Ярослав Ракицкий, а также известный итальянский нападающий Марио Балотелли.

Ближайший матч Суперлиги Турции «Адана Демирспор» проведёт в понедельник, 22 августа. Команда будет играть против «Фенербахче».  

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Адана Демирспор
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ФЕНЕРБАХЧЕ АДАНА ДЕМИРСПОР
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