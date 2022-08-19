​Дзюба познакомился с базой своего нового клуба

Артём Дзюба обрёл себе новое место работы – накануне россиянин, которому на днях исполнится 34 года, стал футболистом «Адана Демирспор». На следующий день после подписания контракта для Дзюбы устроили экскурсию по базе турецкого клуба. Соответствующее видео в социальных сетях показала пресс-служба «Адана Демирспор».

Напомним, что за «Адана Демирспор» выступает другой экс-игрок «Зенита» Ярослав Ракицкий, а также известный итальянский нападающий Марио Балотелли.

Ближайший матч Суперлиги Турции «Адана Демирспор» проведёт в понедельник, 22 августа. Команда будет играть против «Фенербахче».