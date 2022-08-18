Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Радимов: Переход в «Адана Демирспор» — это закат карьеры для Дзюбы

 
18 Августа 2022 • 19:44 Комментировать
Фенербахче
...
Адана Демирспор
1.70 4.30 4.40
22.08 21:45

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор».

«Для Дзюбы — это закат карьеры? Конечно, давайте будет называть вещи своими именами. Ну, год-два он там отыграет, потом где-то в России, может быть, будет заканчивать», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Тренер заявил, что не собирается искать трансляции матчей с участием Дзюбы, только если покажут его игры по «Матч ТВ» или где-то на сборах в Турции можно будет увидеть.

Ранее стало известно, что 33-летний Дзюба подпишет трудовой договор с турецким клубом на один сезон с возможностью продления еще на год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Владислав Радимов Артём Дзюба Адана Демирспор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФЕНЕРБАХЧЕ АДАНА ДЕМИРСПОР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
19.08  21:00 Умраниеспор ... Галатасарай 4.20 3.65 1.85
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Августа
19:44 · Турция
Радимов: Переход в «Адана Демирспор» — это закат карьеры для Дзюбы
17:40 · Турция
Абрамов: Дзюбе глубоко наплевать, на каком месте будет этот турецкий клуб, если они платят ему хорошие деньги
17:17 · Турция
Широков — о возможном переходе Дзюбы в «Адана Демирспор»: «Наверное, там неплохо заплатили»
16:48 · Турция
Малафеев: «Адана Демирспор» — оптимальный вариант для Дзюбы
16:36 · Турция
Экс-биатлонист Тихонов заявил, что Дзюбе будет тяжело в Турции 2
16:22 · Россия. Премьер-лига
Дьяков поддержал решение Дзюбы перейти в «Адана Демирспор»
15:25 · Турция
Канчельскис: «Адана Демирспор» — не самый плохой вариант для Дзюбы
15:19 · Турция
Петржела: «Дзюба может многому научиться у Балотелли» 2
15:12 · Турция
Канчельскис назвал три составляющих, от которых будет зависеть карьера Дзюбы
15:11 · Турция
Барбоза отреагировал на возможный переход Дзюбы в «Адана Демирспор»
14:57 · Турция
Камоцци прокомментировал возможный переход Дзюбы в «Адана Демирспор»
14:54 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» скоро получит предложение от турецкого клуба по трансферу Икарди
14:42 · Турция
​Названа зарплата Дзюбы в новом клубе 1
14:37 · Турция
​Дзюба прошёл медосмотр перед трансфером
14:30 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Дзюба сильнее Балотелли» 1
Все новости
Рекомендуем