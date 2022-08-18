Радимов: Переход в «Адана Демирспор» — это закат карьеры для Дзюбы

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор».

«Для Дзюбы — это закат карьеры? Конечно, давайте будет называть вещи своими именами. Ну, год-два он там отыграет, потом где-то в России, может быть, будет заканчивать», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Тренер заявил, что не собирается искать трансляции матчей с участием Дзюбы, только если покажут его игры по «Матч ТВ» или где-то на сборах в Турции можно будет увидеть.

Ранее стало известно, что 33-летний Дзюба подпишет трудовой договор с турецким клубом на один сезон с возможностью продления еще на год.