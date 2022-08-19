Ловчев не уверен в том, что у Дзюбы получится в Турции

Российский нападающий Артём Дзюба перебрался в турецкий чемпионат, он будет выступать за «Адана Демирспор» - клуба, который лидирует в Суперлиге после двух туров. Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев не уверен в том, что у 33-летнего нападающего все хорошо получится в турецком первенстве.

- Этот клуб, можно сказать, только создается, он заметен только покупками. Дай бог, чтобы у него получилось, потому что если его позовут в таком возрасте в сборную, во что я трудом верю, так как там тренер Карпин, - цитирует Ловчева телеканал Матч ТВ.

Последние семь лет Дзюба отыграл в составе питерского «Зенита».