Моуринью зовёт Балотелли в «Рому»

Нападающий турецкого клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли может продолжить карьеру в «Роме», сообщает журналист Альфредо Педулла.

По информации источника, главный тренер итальянской команды Жозе Моуринью уже провёл беседу с 32-летним Балотелли на предмет возможного трансфера. Напомним, что португальский специалист ранее уже работал с форвардом в миланском «Интере».

Действующий контракт итальянца с турецким клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной Италии в 2,8 миллиона евро.

В минувшем сезоне Балотелли провёл 34 матча, в которых забил 19 голов и отдал семь результативных передач.