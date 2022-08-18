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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью зовёт Балотелли в «Рому»

 
18 Августа 2022 • 10:56 Комментировать (1)
Рома
...
Кремонезе
1.25 5.80 12.00
22.08 19:30

Нападающий турецкого клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли может продолжить карьеру в «Роме», сообщает журналист Альфредо Педулла.

По информации источника, главный тренер итальянской команды Жозе Моуринью уже провёл беседу с 32-летним Балотелли на предмет возможного трансфера. Напомним, что португальский специалист ранее уже работал с форвардом в миланском «Интере».

Действующий контракт итальянца с турецким клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной Италии в 2,8 миллиона евро.

В минувшем сезоне Балотелли провёл 34 матча, в которых забил 19 голов и отдал семь результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Марио Балотелли Адана Демирспор Трансферы футбола - лето 2022
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Комментарии (1)
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ARTUR
18 Августа 2022 в 11:01
очень смешно , Маур этого тупого гомодрила на дух не переносит
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