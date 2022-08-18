Быстров: Дзюбу подписали для того, чтобы он забивал голы, а не носил бутсы Балотелли

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал переход российского нападающего Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор».

«Что касается конкуренции с Марио Балотелли, то Дзюбу точно подписывали не для того, чтобы Артём носил ему бутсы. Его подписывали для того, чтобы он забивал голы», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Ранее турецкий клуб официально объявил о заключении трудового договора с 33-летним футболистом, контракт подписан по схеме «1+1». Дзюба выбрал 24-й игровой номер в новом для себя клубе. Напомним, что нападающий находился без команды с конца мая этого года, покинув «Зенит».