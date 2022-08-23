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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Мостового не впечатлил гол Дзюбы

 
23 Августа 2022 • 15:40 Комментировать
Фенербахче
4:2
Адана Демирспор
окончен

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от первого гола российского нападающего Артёма Дзюбы в составе турецкого клуба «Адана Демирспор».

Напомним, в матче 3-го тура чемпионата Турции «Адана Демирспор» уступил «Фенербахче» (2:4). Дзюба забил второй мяч своей команды в этой встрече.

По мнению Мостового, Дзюба забил один из самых лёгких мячей, которые только могут быть. Также эксперт не смог однозначно ответить на вопрос, сможет ли нападающий стать новым лидером своей команды.

«Ему нужно будет привыкать ко многим вещам: будет проигрывать чаще, потому что это не «Зенит» в нашем чемпионате. Там по-новому будет завоёвывать своё имя. Трудно сказать, станет ли Дзюба лидером атаки. Там есть ещё один нападающий, который в том году забивал голы», — приводит слова Мостового «Чемпионат».  

Свой следующий матч «Адана Демирспор» проведёт 27 августа против «Умраниеспора». Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Мостовой Артём Дзюба Адана Демирспор
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