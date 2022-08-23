Дзюба - лучший игрок «Адана Демирспор» в матче с «Фенербахче»

В рамках третьего тура турецкой Суперлиги состоялся поединок между стамбульским «Фенербахче» и клубом «Адана Демирспор», за который выступает российский нападающий Артём Дзюба. Встреча завершилась победой «канареек» со счетом 4:2. Один мяч в составе гостей забил 34-летний россиянин.

Согласно оценке аналитиков портала Whoscored, Дзюба признан лучшим игроком в составе своей команды. Его выступление оценили в 7,3 балла, что является лучшим показателем в «Адана Демирспор».

Напомним, что Артём присоединился к турецкому коллективу в текущее трансферное окно. Нападающий подписал однолетний трудовой договор с возможностью пролонгации на сезон.