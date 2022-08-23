Петржела призвал не спешить хвалить Дзюбу

Бывший главный главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил дебют экс-нападающего петербургского клуба Артёма Дзюба за «Адана Демирспор».

Напомним, в матче 3-го тура чемпионата Турции клуб Дзюбы уступил «Фенербахче» (2:4). Сам российский форвард отметился забитым голом в своей дебютной встрече за новую команду.

Чешский специалист призвал не давать преждевременных оценок игре 34-летнего футболиста.

«Один матч ещё ничего не значит. Давайте подождём с оценкой. Для него хорошо, что он забил гол в первой игре, но он должен доказать это в других встречах», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

Свой следующий матч «Адана Демирспор» проведёт 27 августа против «Умраниеспора». Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени.