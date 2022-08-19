Капелло: «В сборной Дзюба был очень продуктивен»

Итальянский специалист Фабио Капелло в прошлом тренировал российскую сборную по футболу, где работал в том числе и с Артёмом Дзюбой. Он похвалил нападающего, комментируя его переход в «Адана Демирспор», заявив, что Дзюба составит интересный дуэт с итальянцем Марио Балотелли.

Также Капелло похвалил Дзюбу по старой памяти - со времен совместной работы.

- Я давно не видел Дзюбу в деле, но в сборной он был очень продуктивен. Команда из Аданы строит отличный коллектив, там уже много хороших игроков. Я думаю, это отличный вариант для Дзюбы, - цитирует Капелло турецкое издание Aksam.