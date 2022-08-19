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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Капелло: «В сборной Дзюба был очень продуктивен»

 
19 Августа 2022 • 19:00 Комментировать
Фенербахче
...
Адана Демирспор
1.70 4.30 4.20
22.08 21:45

Итальянский специалист Фабио Капелло в прошлом тренировал российскую сборную по футболу, где работал в том числе и с Артёмом Дзюбой. Он похвалил нападающего, комментируя его переход в «Адана Демирспор», заявив, что Дзюба составит интересный дуэт с итальянцем Марио Балотелли.

Также Капелло похвалил Дзюбу по старой памяти - со времен совместной работы.

- Я давно не видел Дзюбу в деле, но в сборной он был очень продуктивен. Команда из Аданы строит отличный коллектив, там уже много хороших игроков. Я думаю, это отличный вариант для Дзюбы, - цитирует Капелло турецкое издание Aksam.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Артём Дзюба Адана Демирспор
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ФЕНЕРБАХЧЕ АДАНА ДЕМИРСПОР
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