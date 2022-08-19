​В «Адана Демирспор» рассказали, сколько голов ждут от Дзюбы

Трансферная сага с участием Артёма Дзюбы завершилась – нападающий стал футболистом турецкого клуба «Адана Демирспор». Ожиданиями от выступлений российского форварда поделился Гекхан Гектюрк, занимающий должность спортивного директора клуба.

«Я жду от Дзюбы 20 голов за сезон. Дзюба является опытным футболистом, он сможет сделать это», - высказался Гектюрк, чьи слова приводит ТАСС.

Также спортивный директор «Адана Демирспор» сказал, что для Марио Балотелли трансфер Артёма Дзюбы не станет проблемой. По словам Гектюрка, на поле выходить будет тот, кто будет лучше готов.

Ближайший матч «Адана Демирспор» проведёт 22 августа – против «Фенербахче».