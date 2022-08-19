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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Данни раз за Дзюбу

 
19 Августа 2022 • 03:14 Комментировать
Фенербахче
...
Адана Демирспор
1.72 4.20 4.30
22.08 21:45

Бывший футболист питерского «Зенита» Мигель Данни рад за Артёма Дзюбу, который перебрался в турецкий клуб «Адама Демирспор». Он уверен, что российский форвард поможет «Адана Демирспор» набрать больше очков и выиграть больше матчей в начавшемся сезоне турецкой Суперлиги.

В прошлом сезоне клуб занял девятое место в турнирной таблице, а сейчас после двух туров лидирует, выиграв оба матча.

- Очень рад за Дзюбу, уже поговорил с ним и передал свои поздравления. Артем — потрясающий футболист, уверен, он принесёт много побед новому клубу и вместе с командой добьется успехов, - цитирует Данни «РБ Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Мигель Данни Артём Дзюба Адана Демирспор
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ФЕНЕРБАХЧЕ АДАНА ДЕМИРСПОР
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