Данни раз за Дзюбу

Бывший футболист питерского «Зенита» Мигель Данни рад за Артёма Дзюбу, который перебрался в турецкий клуб «Адама Демирспор». Он уверен, что российский форвард поможет «Адана Демирспор» набрать больше очков и выиграть больше матчей в начавшемся сезоне турецкой Суперлиги.

В прошлом сезоне клуб занял девятое место в турнирной таблице, а сейчас после двух туров лидирует, выиграв оба матча.

- Очень рад за Дзюбу, уже поговорил с ним и передал свои поздравления. Артем — потрясающий футболист, уверен, он принесёт много побед новому клубу и вместе с командой добьется успехов, - цитирует Данни «РБ Спорт».