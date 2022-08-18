Широков — о возможном переходе Дзюбы в «Адана Демирспор»: «Наверное, там неплохо заплатили»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков отреагировал на возможный переход форварда Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор».

«Наверное, там неплохо заплатили. 1,5 миллиона евро в год? Если у нас таких сумм не предлагали, а там дали, то почему нет? Можно съездить в Турцию — посмотреть, что там», — цитирует Широкова «Чемпионат».

Широков заявил, что можно поздравить Дзюбу, который стремился попасть в европейский клуб, чтобы зарекомендовать себя там, но если у него не получится, то в России уже никто таких денег ему не даст.

Ранее стало известно, что Дзюба подпишет трудовой договор с турецким клубом «Адана Демирспор» по схеме «1+1».