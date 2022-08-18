Петржела: «Дзюба может многому научиться у Балотелли»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о переходе экс-нападающего петербуржцев Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор».

Чешский специалист считает, что российский футболист сможет многому научиться у форварда турецкой команды Марио Балотелли, который ранее выступал за «Интер», «Манчестер Сити», «Милан» и «Ливерпуль». При этом Петржела отметил, что шансов на чемпионство у «Адана Демирспор» нет никаких, так как в чемпионате Турции есть очень сильный «Фенербахче».

«Там очень техничные и скоростные игроки. Не знаю, сможет ли влиться Дзюба в игру команды. Ракицкий теперь снова одноклубник Дзюбы? Он поможет ему освоиться!» — приводит слова Петржелы «Спорт-Экспресс».

Ранее спортивный директор турецкого клуба Гекхан Гектюрк подтвердил, что 33-летний Дзюба подпишет контракт по схеме «1+1».