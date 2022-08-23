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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Непомнящий оценил дебют Дзюбы и его шансы стать звездой в Турции эксклюзив

 
23 Августа 2022 • 11:24 Комментировать
Фенербахче
4:2
Адана Демирспор
окончен

Бывший тренер Артёма Дзюбы, а также турецких клубов «Генчлербирлиги» и «Анкарагюджю» Валерий Непомнящий высказался о дебюте российского нападающего за «Адана Демирспор».

- Артём Дзюба забил свой первый мяч за новую команду. Как это оцениваете, учитывая, что он только приехал в клуб?

- Матч я не смотрел, но выйти в первой игре после двух тренировок и забить – это хорошая история. Кроме того, я прочитал, что у него самая высокая оценка среди всех игроков «Адана Демирспор». Так что пока все у него позитивно.

- Дзюбу, кстати, признали лучшим игроком команды. Насколько его успех ожидаем для вас, все-таки он много пропустил и находился без игровой практики?

- Артём умеет собраться. У него желания и старания не занимать. Если он с удовольствием начинает матч, то удача ему всегда сопутствует.

- Сможет ли Дзюба конкурировать с Балотелли? Главный тренер команды Монтелла заявил, что вчера не заметил его отсутствия.

- Балотелли – непростой человек, тренер будет счастлив, если у этого футболиста появится конкурент. Это может подстегнуть игрока, а с другой стороны, будет легче с ним расстаться. Ведь президент клуба заявил, что в любой момент готов отпустить его, потому что теперь в команде есть Дзюба.

- Верите, что у Артёма все получился в турецком чемпионате?

- Не сомневаюсь. Турецкий футбол – отчаянный, там все команды любят играть в атаку. Для Дзюбы это важно.

- Артём сможет стать в Турции звездой, как в России или это будет труднее?

- Мне бы хотелось надеяться, что он там себя проявит, хотя я пока не уверен в этом.

- Вообще удивлены, что он выбрал такой вариант продолжения карьеры?

- Очевидно, он выбирал из того, что было. Мне жалко, что он уехал, я бы хотел видеть Артёма в России. Но что делать. Он пошел по этому пути, желаю ему удачи.

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- Уровень турецкого чемпионата повыше, чем в РПЛ?

- Были времена, когда он был выше. Я там работал. Но это произошло потому, что в России чемпионат не прогрессировал. Потом был период, когда наш чемпионат был сильнее. А сейчас ситуация такова, что турецкое первенство по меньшей мере не уступает нашему.

- Фёдор Кудряшов сказал, что в Турции выше скорости и Дзюбе придется к ним привыкать. Это может стать проблемой для Артёма, тем более он возрастной игрок?

- Возраст у него абсолютно нормальный для крепкого чемпионата. И потом, если с возрастом скорость теряется, то голова начинает работать лучше. Футболист хорошо читает игру и если ему подходит философия, которая проповедуется в команде, то ему будет не трудно. Решения принимаются быстрее, есть хорошее взаимодействие с партнерами. Для него это не важно, потому что он не должен догонять кого-то и играть в обороне, он должен правильно принять мяч, угрожать воротам. У Артема все это есть.

- Время на адаптацию ему не потребуется?

- Не столько ему, сколько партнерам надо будет адаптироваться к Артёму, чтобы понимать, как с ним играть: внизу отдавать пасы, в свободные зоны. Но в процессе тонировок это быстро налаживается. Думаю, что Дзюба адаптируется, он гибкий в этом смысле игрок.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Непомнящий Артём Дзюба Адана Демирспор
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