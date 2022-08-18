Барбоза отреагировал на возможный переход Дзюбы в «Адана Демирспор»

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор».

«Хорошая новость, я рад за Артёма. Думаю, что это неплохой вариант для него, в Турции он будет забивать голы», — цитирует Барбозу «РБ Спорт».

Агент считает, что Дзюба не сильнее Марио Балотелли, потому что у них разные стили игры, но они оба будут играть важную роль в команде. Главное, что Дзюба будет представлять Россию в хорошей лиге, добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что 33-летний форвард подпишет контракт с турецким клубом на один сезон с возможностью продления еще на год.