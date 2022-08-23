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Президент «Адана Демирспор»: «Балотелли может уходить, у нас есть Дзюба»

 
23 Августа 2022 • 07:49 Комментировать
Фенербахче
4:2
Адана Демирспор
окончен

Президент турецкого клуба «Адана Демирспор» Мурат Санжак высказался насчет возможного ухода итальянского нападающего Марио Балотелли, пропустившего вчерашний поединок против «Фенербахче» (2:4).

«Марио сейчас травмирован. Если же он пожелает уйти, то пусть уходит. У нас есть Дзюба и другие форварды. Если кто-то готов заплатить за Балотелли, то пусть забирает его», - передает слова руководителя De Marke Sports.

Балотелли присоединился к турецкому коллективу летом 2021 года, перебравшись из «Монцы». В общей сложности он провел в составе «Адана Демиспор» 34 поединка, отметившись 19 забитыми мячами и семью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Марио Балотелли Артём Дзюба Адана Демирспор
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