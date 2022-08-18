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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Камоцци прокомментировал возможный переход Дзюбы в «Адана Демирспор»

 
18 Августа 2022 • 14:57 Комментировать
Фенербахче
...
Адана Демирспор
1.70 4.30 4.40
22.08 21:45

Агент Франко Камоцци поделился мнением о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор».

«Артём Дзюба — очень полезный и качественный игрок. Думаю, он будет хорош и в турецкой Суперлиге», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

По мнению агента, в «Адана Демирспор» Дзюба может стать ключевым футболистом и звездой чемпионата, если клуб будет играть в тот футбол, который подходит российскому форварду.

Ранее представитель турецкого клуба подтвердил информацию о подписании 33-летнего нападающего, трудовой договор с игроком будет подписан по схеме «1+1». Напомним, что после ухода из «Зенита» в конце мая этого года Дзюба находится без команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Франко Камоцци Адана Демирспор
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ФЕНЕРБАХЧЕ АДАНА ДЕМИРСПОР
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