Камоцци прокомментировал возможный переход Дзюбы в «Адана Демирспор»

Агент Франко Камоцци поделился мнением о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор».

«Артём Дзюба — очень полезный и качественный игрок. Думаю, он будет хорош и в турецкой Суперлиге», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

По мнению агента, в «Адана Демирспор» Дзюба может стать ключевым футболистом и звездой чемпионата, если клуб будет играть в тот футбол, который подходит российскому форварду.

Ранее представитель турецкого клуба подтвердил информацию о подписании 33-летнего нападающего, трудовой договор с игроком будет подписан по схеме «1+1». Напомним, что после ухода из «Зенита» в конце мая этого года Дзюба находится без команды.