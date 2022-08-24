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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Агент объяснил, почему Дзюба не перешёл в «Фенербахче»

 
24 Августа 2022 • 09:31 Комментировать
Фенербахче
4:2
Адана Демирспор
окончен

Футбольный агент Леонид Гольдман, представляющий интересы российского нападающего Артёма Дзюбы, рассказал, почему его клиент принял решение перейти в «Адана Демирспор», а не в «Фенербахче», который также интересовался игроком.

Напомним, 18 августа Дзюба заключил контракт с турецким клубом по схеме «1+1». В мае нынешнего года форвард объявил о своём уходе из «Зенита», за который выступал на протяжении семи последних лет.

По словам Гольдмана, «Фенербахче» проявлял интерес к Дзюбе ещё зимой, но тогда футболист решил сосредоточиться на игре в составе питерской команды, отложив вопрос возможного перехода до лета.

«Когда Дзюба ближе к концу сезона всё же решил, что хочет попробовать силы за границей, «Фенер» дал понять: они всё ещё заинтересованы. Но тут начала проявляться особенность турецкого менталитета — местные клубы всегда тянут до последнего, когда речь идёт о переговорах. Постоянно брали паузу. Я начал искать альтернативы», — цитирует агента Sport24.

Напомним, что в своём дебютном матче за «Адана Демирспор» 34-летний нападающий забил гол в проигранной игре против всё того же «Фенербахче» (2:4). 

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Евро-Футбол.Ру,
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