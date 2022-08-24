Дзюба одним словом высказался о дебюте за «Адана Демирспор»

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба, перешедший этим летом в «Адана Демирспор», прокомментировал дебютный поединок за турецкую команду.

«Команда», - написал 34-летний российский форвард в одной из социальных сетей, прикрепив фотографию с матча против «Фенербахче».

Дзюба появился в стартовом составе команды на прошедшую встречу и отметился забитым мячом. Однако этот гол не помог «Адана Демирспор» избежать поражения со счетом 2:4.

Трудовое соглашение Артёма с турецким клубом рассчитано на один год с возможностью пролонгации на сезон.