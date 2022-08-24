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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Спортивный директор «Адана Демирспор» назвал Дзюбу лучшим игроком России

 
24 Августа 2022 • 14:55 Комментировать
Фенербахче
4:2
Адана Демирспор
окончен

Спортивный директор «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк поделился мнением о новобранце турецкого клуба, российском нападающем Артёме Дзюбе.

Напомним, что 18 августа нынешнего года экс-форвард «Зенита» и сборной России заключил с «Адана Демирспор» контракт по схеме «1+1». В своём дебютном матче за новую команду против «Фенербахче» (2:4) Дзюба отметился одним забитым голом.

По мнению Гектюрка, 34-летний форвард является лучшим футболистом России прямо сейчас.

«Он очень старался в первой игре. Когда он узнает своих партнёров и команду, он будет брать на себя больше ответственности. Он лучший игрок России, это не обсуждается», — цитирует спортивного директора ТАСС.

Свой следующий матч «Адана Демирспор» проведёт 27 августа против клуба «Умраниеспор». Начало — в 21:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Адана Демирспор Гекхан Гектюрк
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