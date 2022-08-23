Смородская оценила дебют Дзюбы в Турции

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о дебюте российского нападающего Артёма Дзюбы в турецком чемпионате. 34-летний форвард вышел в составе «Адана Демирспор» на поединок против «Фенербахче». Команда россиянина проиграла со счетом 2:4.

«Старт у него удачный - я очень за него рада. Желаю ему адаптироваться в новой команде и дальше забивать», - приводит слова Смородской «Чемпионат».

Напомним, что Дзюба заключил с турецким клубом контракт по схеме «1+1». До переезда в турецкую Суперлигу Артём выступал за петербургский «Зенит», с которым у его истек контракт этим летом.