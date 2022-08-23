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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Канчельскис прокомментировал первую игру Дзюбы в Турции

 
23 Августа 2022 • 20:51 Комментировать
Фенербахче
4:2
Адана Демирспор
окончен

Российский нападающий Артём Дзюба дебютировал в составе своего нового клуба «Адана Демирспор», однако это оставило двоякие чувства. Его команда проиграла, а Дзюба большую часть игры проходил пешком, под конец будучи замененным, но при этом он забил гол.

«Адана Демирспор» потерпел первое поражение в сезоне, уступив со счетом 2:4 «Фенербахче». Тем не менее, бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает его дебют вполне хорошим.

- Хороший дебют выдался у Дзюбы — забил гол. Конечно, результат в итоге отрицательный…. Но всегда очень приятно, когда отличаешься в дебютном матче. Нападающий должен забивать мячи. Можно поздравить, несмотря на проигрыш, - цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Андрей Канчельскис Адана Демирспор
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