Монтелла оценил готовность Дзюбы, забившего «Фенербачхе»

Рулевой «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла прокомментировал поражение своей команды в матче третьего тура Суперлиги против стамбульского «Фенербачхе». Встреча завершилась со счетом 2:4 в пользу «канареек».

«Горжусь игрой своих подопечных. Мы имели шансы добыть ничейный результат. Мне очень понравился наш командный дух. Отсутствие Марио Балотелли? Команда не ощутила этого. Дзюба хорошо готов», - приводит слова итальянского специалиста De Marke Sports.

Напомним, что Дзюба перебрался в турецкий клуб на правах свободного агента в текущее трансферное окно. Он заключил с «Адана Демирспор» контракт на один год с возможностью пролонгации.