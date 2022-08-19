Где будет играть Дзюба: Что за клуб «Адана Демирспор»

Артём Дзюба нашёл новый клуб, подписав контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». Сетевое изданиерассказывает об этой команде.

Многим любителям футбола клуб «Адана Демирспор» неизвестен. В Турции все знают про «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ», «Трабзонспор». На их фоне новый клуб Дзюбы выглядит не слишком знаменитым.

Клуб из города Адана был основан в 1941 году и стал первой командой за пределами Стамбула, Анкары и Измира, вышедшей в элитный турецкий дивизион. Из названия следует, что это коллектив железнодорожников. Слово «Демирспор» в турецком спорте – это аналог нашего «Локомотива». Всего в стране 38 различных «Демиспоров», но именно коллектив из Аданы считается самым успешным.

Правда, успешность – понятие относительное. «Адана Демиспор» за свою историю не завоевала пока ни одного трофея, лишь однажды (в сезоне 1977/78) дойдя до финала национального кубка. Самым высоким местом в элите пока остаётся шестое. «Адана» ни разу в своей истории не пробивалась в еврокубки. Тем не менее клуб долго выступал в элите турецкого футбола, но с середины 80-х стал «командой-лифтом». На рубеже веков «Адана Демирспор» и вовсе вылетала в третью по уровню лигу. С 2004-го по 2012-й команда там прозябала, затем девять лет провела во втором дивизионе, а в 2021-м вернулась в элиту.

У «Адана Демирспор» довольно шумные болельщики, что типично для Турции. При этом интересно, что поклонники придерживаются левых взглядов. У местных фанатов хорошие отношения с болельщиками итальянского «Ливорно» и немецкого «Санкт-Паулу».

Главным соперником считаются соседи по городу из «Аданаспора». «Оранжевые» чуть более успешные, у них в истории было и второе, и третье места в чемпионате Турции. Правда, сейчас «Аданаспор» не слишком удачно выступает даже во втором по уровню дивизионе страны, так что пока Дзюба вряд ли примет участие в дерби, если только в кубке команды пересекутся.

В сентябре прошлого года главным тренером клуба был назначен Винченцо Монтелла. Первый матч под руководством итальянца «Адана Демирспор» проиграла 0:4, но постепенно дела наладились. Команда побеждала, однако в апреле-мае случился кризис, который привёл к пяти поражениям подряд. На финише «Адана» выиграла три матча, но в итоге финишировала лишь девятой.

В новом клубе Дзюба, видимо, должен заменить Марио Балотелли. Итальянец в прошлом сезоне перебрался в этот клуб (кстати, ещё до прихода Монтеллы) и стал лидером. В 31 матче чемпионата Турции Балотелли забил 18 голов и сделал 4 результативные передачи. Сейчас 32-летний форвард надеется перебраться в более статусную команду. В феврале «Адана» подписала в атаку другого известного ветерана – Лоика Реми, но француз в 10 матчах не забил ни разу и уже ушёл.

Тем не менее знакомых имён в составе «Аданы» хватает. Начнём с того, что Дзюба не единственный бывший футболист «Зенита» здесь. Этим летом контракт с «Аданой» подписал Ярослав Ракицкий. Также стоит отметить экс-полузащитника киевского «Динамо» Юнес Беланда, Гекхана Инлера, который ранее выступал за «Наполи» и «Лестер», Бенжамина Стамбули, который примерял майку «Тоттенхэма» и «ПСЖ».

В общем, «Адана Демирспор» – середняк чемпионата Турции. Однако болельщики команды надеются на прорыв. Судя по социальным сетям, они верят, что Дзюба в этом поможет.