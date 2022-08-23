Кудряшов — о Дзюбе: «В чемпионате Турции скорости выше, чем в РПЛ»

Защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов поделился мнением о переходе своего бывшего партнёра по сборной России Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор».

По мнению Кудряшова, в чемпионате Турции скорости выше, чем в РПЛ, поэтому Дзюбе необходимо будет к этому привыкнуть.

«С футбольной точки зрения Дзюбу ожидает привлекательный, интересный и зрелищный футбол. Тут меньше тактики, чем в России. Если команда играет в обороне, то зрители недовольны и гонят её вперёд.

Для меня было несложно адаптироваться в Турции. Поэтому я не думаю, что у Дзюбы возникнут проблемы с адаптацией», — заявил Кудряшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что вчера, 22 августа, «Адана Демирспор» уступил «Фенербахче» в игре 3-го тура чемпионата Турции (2:4). Сам Дзюба отметился забитым голом в своём дебютном матче за новый клуб.