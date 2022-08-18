Малафеев: «Адана Демирспор» — оптимальный вариант для Дзюбы

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал возможный переход нападающего Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор».

«Считаю, что Дзюба в силах продолжать карьеру. Если Артем хочет играть в футбол и зарабатывать хорошие деньги, то «Адана Демирспор» — один из самых оптимальных вариантов», — приводит слова Малафеева Sport 24.

Эксперт считает, что Дзюба сможет реализовать себя в турецком клубе, потому что этот чемпионат может подойти футболисту по манере игры.

Ранее стало известно, что 33-летний форвард подпишет трудовой договор с «Адана Демирспор» на один сезон с возможностью продления еще на один год.