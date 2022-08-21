​Дзюба может дебютировать в игре с «Фенербахче» в свой день рождения

На днях Артём Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор» после приличного периода пребывания без клубной прописки. Дебютировать за турецкий клуб в местной Суперлиге нападающий сможет уже в понедельник вечером, когда «Адана Демирспор» сыграет против «Фенербахче» на выезде. Как сообщает «РИА Новости», Артём Дзюба попадёт в заявку своей новой команды на эту игру.

Любопытно, что в понедельник Артём Дзюба отметит свой 34-й день рождения. Выход на поле может стать для российского нападающего особенным.

Добавим, что «Адана Демирспор» после двух сыгранных туров Суперлиги имеет шесть очков в своём активе.