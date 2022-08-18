Канчельскис: «Адана Демирспор» — не самый плохой вариант для Дзюбы

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе форварда Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор».

«Не самый плохой вариант. Турецкий чемпионат приличный — там тяжело играть. Пожелаю ему удачи. Не так много наших представителей играет за рубежом», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Эксперт считает, что Марио Балотелли и Ярослав Ракицкий — это хорошая банда, если Дзюбу подписывают, значит, руководители клуба понимают, на что идут.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Артём Дзюба подпишет контракт с турецкой командной по схеме «1+1».