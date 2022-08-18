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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Пономарёв: «Дзюбе пора уже за ветеранов играть, его, как звезду, сделали искусственно» эксклюзив

 
18 Августа 2022 • 22:18 Комментировать (1)
Фенербахче
...
Адана Демирспор
1.70 4.30 4.40
22.08 21:45

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал переход Артёма Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».

«34 года, куда ему уже? Ну, пускай переходит в Турцию. Пусть поковыряется там за полтора миллиона. Этого вполне достаточно. Наши якобы знаменитости зажрались. Хотя какие они знаменитости? Дзюба. Но уровень Турции он потянуть может. Пусть попробует.

В России ему уже делать нечего. Первым пяти клубам он не нужен абсолютно. Более того, клубы из нижней части турнирной таблицы ему уже тоже не подойдут. Это было бы ещё хуже. Он там бы никого не понимал, и его не понимали. С Дзюбой нужно играть на столба. Кто будет сейчас на него играть навесами? На чемпионате мира это получилось. Но сейчас ему 34 года, бегать он уже теперь не будет. Ему пора уже за ветеранов играть. Дзюбу, как звезду, сделали искусственно. Какая это звезда? Так нельзя о нем говорить. Добротным игроком я его назвать могу. И то в какой-то период. Сейчас он уже прозябал. Удачно выстрелил на чемпионате мира, но это была удача. Рядом ещё ребята были ничего», - сказал Пономарёв.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Владимир Пономарёв Адана Демирспор
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ФЕНЕРБАХЧЕ АДАНА ДЕМИРСПОР
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Комментарии (1)
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CERG
18 Августа 2022 в 22:22
Так и Аршавин не звезда, и Мостовой.
Звезды были в союзе - Яшин, Блохин..
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19.08  21:00 Умраниеспор ... Галатасарай 4.20 3.65 1.85
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