Президент «Адана Демирспор» — о продажах футболок: «Спасибо, запрплата Дзюбы окупилась»

Президент турецкого клуба «Адана Демирспор» Мурат Санжак, куда ранее перешёл бывший нападающий «Зенита» Артём Дзюба, прокомментировал спрос на футболки с фамилией российского футболиста.

«Всего продано 3803 футболки. Спасибо, зарплата Дзюбы окупилась», — заявил Санжак в своих социальных сетях.

Напомним, что Дзюба подписал однолетний контракт с турецким клубом с возможностью продления ещё на сезон. Ранее сообщалось, что зарплата экс-капитана сборной России в «Адана Демирспор» составит 1,5 миллиона евро в год.

В минувшем сезоне нападающий провёл за «Зенит» 39 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.