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Мартынович — о Дзюбе: «Мне больше нравится Смолов»

 
19 Августа 2022 • 10:16 Комментировать (1)
Волга Ульяновск
...
Рубин
21.08 12:45

Защитник «Рубина» Александр Мартынович поделился мнением о бывшем нападающем «Зенита» и сборной России Артёме Дзюбе, который ранее подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

Напомним, что нынешним летом российский форвард тренировался вместе с казанской командой, поддерживая игровую форму.

Мартынович отметил игровые качества Дзюбы, однако не согласился с утверждением, что 33-летний футболист является лучшим нападающим России прямо сейчас.

«У Дзюбы есть талант, определённые преимущества. Не было скорости, но он играл на других качествах.

Лучший ли Дзюба нападающий России сейчас? Наверное, нет. Мне по игре нравятся нападающие другого плана. Более техничные. Как Федя Смолов», — приводит слова Мартыновича Sport24.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Фёдор Смолов Артём Дзюба Александр Мартынович Адана Демирспор
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ВОЛГА УЛЬЯНОВСК РУБИН
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