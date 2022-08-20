Баженов — о футболках Дзюбы: «Поздравляю, если он действительно настолько популярен в Турции»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал слова президента «Адана Демирспор» Мурата Санжака, ранее заявившего, что благодаря продажам футболок с фамилией Дзюбы, окупилась зарплата игрока в турецком клубе.

«В Турции продали почти 4000 футболок Дзюбы? Поздравляю, если это правда, что он настолько популярен в Турции», — приводит слова Баженова «Спорт-Экспресс».

Также экс-спартаковец признался, что ему будет интересно посмотреть на игру Дзюбы в одной команде со знаменитым итальянским форвардом Марио Балотелли.

Ранее сообщалось, что 33-летний форвард заключил однолетнее соглашение с «Адана Демирспор», которое подразумевает будущее продление контракта ещё на один год.

В минувшем сезоне нападающий провёл за «Зенит» 39 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.