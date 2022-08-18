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«Адана Демирспор» объявил о подписании контракта с Дзюбой

 
18 Августа 2022 • 20:10 Комментировать
Фенербахче
...
Адана Демирспор
1.70 4.30 4.40
22.08 21:45

Бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Артём Дзюба стал игроком турецкого клуба «Адана Демирспор».

Трудовой договор между сторонами подписан на один сезон с возможностью продления еще на год, сообщает официальный сайт турецкой команды.

Ранее в СМИ сообщалось, что 33-летний форвард будет зарабатывать полтора миллиона евро в год без учета бонусных выплат.

Напомним, Дзюба покинул «Зенит» в конце мая этого года на правах свободного агента, он защищал цвета «сине-бело-голубых» с 2015 года, перебравшись из «Спартака». Портал transfermarkt оценивает стоимость нападающего в шесть миллионов евро.

Стоит отметить, что за «Адана Демирспор» выступает бывший одноклубник Дзюбы защитник Ярослав Ракицкий.

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Артём Дзюба Адана Демирспор Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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ФЕНЕРБАХЧЕ АДАНА ДЕМИРСПОР
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