«Адана Демирспор» объявил о подписании контракта с Дзюбой

Бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Артём Дзюба стал игроком турецкого клуба «Адана Демирспор».

Трудовой договор между сторонами подписан на один сезон с возможностью продления еще на год, сообщает официальный сайт турецкой команды.

Ранее в СМИ сообщалось, что 33-летний форвард будет зарабатывать полтора миллиона евро в год без учета бонусных выплат.

Напомним, Дзюба покинул «Зенит» в конце мая этого года на правах свободного агента, он защищал цвета «сине-бело-голубых» с 2015 года, перебравшись из «Спартака». Портал transfermarkt оценивает стоимость нападающего в шесть миллионов евро.

Стоит отметить, что за «Адана Демирспор» выступает бывший одноклубник Дзюбы защитник Ярослав Ракицкий.