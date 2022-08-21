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В «Локомотиве» объяснили, почему не стали приглашать Дзюбу и Оздоева

21 Августа 2022 • 14:08 Комментировать
Бешикташ
...
Фатих Карагюмрюк
1.63 4.30 5.00
Через 7 ч. 8 мин.
 

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал, почему московский клуб не стал приглашать экс-игроков «Зенита» Артёма Дзюбу и Магомеда Оздоева нынешним летом, несмотря на то, что оба футболиста находились в статусе свободных агентов.

«И Дзюба, и Оздоев — это хорошие игроки, которые многого достигли в футболе. Но это игроки того возраста, которые не подходят под нашу философию», — приводит слова Цорна «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в конечном итоге оба игрока решили продолжить свои карьеры в чемпионате Турции. 33-летний нападающий Дзюба перешёл в «Адана Демирспор», а 29-летний полузащитник Оздоев стал игроком клуба «Фатих Карагюмрюк». Отметим, что ранее хавбек уже защищал цвета «Локомотива» в период с 2010 по 2015 год.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Магомед Оздоев Адана Демирспор Фатих Карагюмрюк Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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БЕШИКТАШ ФАТИХ КАРАГЮМРЮК
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