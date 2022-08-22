Команда Дзюбы жёстко горит со счётом 0:3 к началу второго тайма

В Турции проходит последний матч третьего тура чемпионата, в котором лидирующий после двух первых этапов «Адана Демирспор» встречается с «Фенербахче». И стамбульский клуб ставит команду, в которой сегодня дебютировал Артём Дзюба, на место, забив уже три мяча.

Дзюба вышел на поле с самого начала матча, но пока что ничем особым не отметился. Артём и его новые одноклубники рискуют повторить неудачу другого российского игрока, Магомеда Оздоева, клуб которого вчера крупно проиграл «Бешикташу» - 1:4.

Следить за событиями матча в рамках третьего тура чемпионата турецкой Суперлиги можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.