Дзюба провёл первую тренировку в «Адана Демирспор»

Российский нападающий Артём Дзюба уже провел свою первую тренировку в составе нового клуба, он подписал контракт с турками сроком на один год, но с возможностью продления еще на один сезон. О том, что Дзюба не только познакомился с базой команды, но и провел уже своё первое тренировочное занятие, сообщила пресс-служба команды.

Свой ближайший матч лидирующий в турецком чемпионате Суперлиги «Адана Демирспор» проведет в понедельник, 22 августа. Экзамен дерзкому лидеру придется держать перед грозным соперником - столичным «Фенербахче». Онлайн-трансляция встречи будет доступна на нашем сайте.