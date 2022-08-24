Нигматуллин - о голе Дзюбы: «Забил чисто на фарте»

Известный в прошлом российский голкипер Руслан Нигматуллин, поигравший за московский «Локомотив», отреагировал на дебютный гол нападающего Артёма Дзюбы за турецкий клуб «Адана Демирспор».

«Дзюба забил гол чисто на фарте, оказался в нужном месте в нужный момент. Зная характер Артема, он может быть лидером команды, ему важно быть полезным, тогда всё будет хорошо», - передает слова Нигматуллина Metaratings.ru.

Напомним, что «Адана Демирспор» потерпел гостевое поражение от стамбульского «Фенербахче» со счетом 2:4.

Дзюба пополнил ряды турецкого клуба этим летом. С ним был подписан однолетний контракт с возможностью пролонгации на сезон. К «Адана Демирспор» нападающий присоединился в статусе свободного агента.