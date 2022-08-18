Дзюба выбрал игровой номер в «Адана Демирспор»

Российский форвард «Адана Демирспор» Артём Дзюба сообщил, под каким номером будет выступать за новый клуб. Футболист выбрал 24-й игровой номер, об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Ранее турецкая команда официально объявила о заключении трудового соглашения с 33-летним нападающим, контракт подписан на один год с возможностью продления еще на один сезон.

Напомним, что Артём Дзюба находился без команды с мая текущего года. Он покинул санкт-петербургский «Зенит» свободным агентом, за который выступал с 2015 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в шесть миллионов евро.