Дзюба забил в дебютном матче, но его команда всё же проиграла «Фенербахче»

В третьем туре чемпионата Турции «Фенербахче» принимал «Адана Демирспор», за который сегодня дебютировал экс-форвард «Зенита» Артём Дзюба, празднующий 34-летие. Хозяева поля стараниями Эннера Валенсии обеспечили задел в два гола, а Миха Зайц сделал счет разгромным.
Впрочем Юнес Беланда забил с 11-метрового, а Дзюба добавил мяч в сетку с ленточки после удара Генри Оньекуру. Спасти игру «Адана» не удалось, Ярослав Ракицкий грубо сыграл у своей штрафной и был удален, а Эзгиян Алиоски сразу же забил решающий мяч - 4:2.
Протокол игры
|(1:0) Валенсия Эннер21'
|(2:0) Валенсия Эннер41'
|(3:0) Зайц Миха48'
|55'Беланда Юнес (3:1)
|66'Дзюба Артём (3:2)
|(4:2) Алиоски Эгзиян84'
Байиндыр Алтай•Кадыоглу Ферди•Лемос Маурисио•Салаи Аттила• 54'Перес Луан•Мор Эмре80' (Алиоски Эгзиян (80') •Виллиан Арао 45'63' (Ismail Yuksek (63') •Зайц Миха 49'62' (Яндаш Мерт Хакан (62') •Линкольн II88' (Осайи-Самуэль Брайт (88') •Дурсун Сердар61' (Росси Диего (61') •Валенсия Эннер
Озбир Эртач•Свенссон Юнас90' (Йылдыз Берк (90') •Samet Akaydin• 13'Ракицкий Ярослав• 83'Кевин Родригес•Инлер Гёкхан64' (Стамбули Бенжамен (64') •Н'Диайе Папа•Акинтола Дэвид 38'46' (Сари Юсуф (46') •Беланда Юнес• 18'Оньекуру Генри• 67'Дзюба Артём88' (Ассомбалонга Бритт (88')
22 августа. Стадион "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу".
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