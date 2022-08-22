Дзюба забил в дебютном матче, но его команда всё же проиграла «Фенербахче»

В третьем туре чемпионата Турции «Фенербахче» принимал «Адана Демирспор», за который сегодня дебютировал экс-форвард «Зенита» Артём Дзюба, празднующий 34-летие. Хозяева поля стараниями Эннера Валенсии обеспечили задел в два гола, а Миха Зайц сделал счет разгромным.

Впрочем Юнес Беланда забил с 11-метрового, а Дзюба добавил мяч в сетку с ленточки после удара Генри Оньекуру. Спасти игру «Адана» не удалось, Ярослав Ракицкий грубо сыграл у своей штрафной и был удален, а Эзгиян Алиоски сразу же забил решающий мяч - 4:2.