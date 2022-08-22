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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Дзюба забил в дебютном матче, но его команда всё же проиграла «Фенербахче»

 
22 Августа 2022 • 23:48 Комментировать
Фенербахче
4:2
Адана Демирспор
окончен

В третьем туре чемпионата Турции «Фенербахче» принимал «Адана Демирспор», за который сегодня дебютировал экс-форвард «Зенита» Артём Дзюба, празднующий 34-летие. Хозяева поля стараниями Эннера Валенсии обеспечили задел в два гола, а Миха Зайц сделал счет разгромным.

Впрочем Юнес Беланда забил с 11-метрового, а Дзюба добавил мяч в сетку с ленточки после удара Генри Оньекуру. Спасти игру «Адана» не удалось, Ярослав Ракицкий грубо сыграл у своей штрафной и был удален, а Эзгиян Алиоски сразу же забил решающий мяч  - 4:2.

Протокол игры  
Фенербахче4:2Адана Демирспор
(1:0) Валенсия Эннер21'  
(2:0) Валенсия Эннер41'  
(3:0) Зайц Миха48'  
  55'Беланда Юнес (3:1)
  66'Дзюба Артём (3:2)
(4:2) Алиоски Эгзиян84'  
Байиндыр АлтайКадыоглу ФердиЛемос МаурисиоСалаи Аттила  54'Перес ЛуанМор Эмре 80' (Алиоски Эгзиян ( 80') Виллиан Арао  45' 63' (Ismail Yuksek ( 63') Зайц Миха  49' 62' (Яндаш Мерт Хакан ( 62') Линкольн II 88' (Осайи-Самуэль Брайт ( 88') Дурсун Сердар 61' (Росси Диего ( 61') Валенсия Эннер
Запасные: Энрике ГуставоЧетин ОсманПедро ЖоаоКавечи ИрфанКреспо Мигель
Озбир ЭртачСвенссон Юнас 90' (Йылдыз Берк ( 90') Samet Akaydin  13'Ракицкий Ярослав  83'Кевин РодригесИнлер Гёкхан 64' (Стамбули Бенжамен ( 64') Н'Диайе ПапаАкинтола Дэвид  38' 46' (Сари Юсуф ( 46') Беланда Юнес  18'Оньекуру Генри  67'Дзюба Артём 88' (Ассомбалонга Бритт ( 88')
Запасные: Гюлер СемихIsmail CokcalisДурсун АбдуррахимVedat KarakusБьярнасон БиркирСануч Тайиб
22 августа. Стадион "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Артём Дзюба Адана Демирспор
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окончен Истанбулспор 0:4 Коньяспор 3.65 3.75 1.95
окончен Сивасспор 1:1 Аланьяспор 2.60 3.50 2.60
окончен Фенербахче 4:2 Адана Демирспор 1.60 4.50 4.80
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