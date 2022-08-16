Тарханов назвал главную причину, по которой Дзюбе стоит продолжить карьеру в Турции

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о возможном переходе бывшего нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор».

Ранее спортивный директор турецкого клуба Гекхан Гектюрк подтвердил интерес к российскому форварду.

По мнению специалиста, чемпионат Турции — идеальный вариант продолжения карьеры для бывшего капитана сборной России, так как там Дзюбе будут платить большие деньги, которые ему никто не сможет предложить в РПЛ.

«Также это станет для него новым вызовом. Почему не попробовать свои силы в другом чемпионате? Есть шансы сыграть и в еврокубках. В команде есть бывший одноклубник Ракицкий, что поможет Артёму быстро освоиться в Турции», — приводит слова Тарханова Sport24.

В минувшем сезоне 33-летний нападающий провёл за «Зенит» 39 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. Цвета петербургского клуба Дзюба защищал на протяжении семи последних лет.