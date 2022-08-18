Абрамов: Дзюбе глубоко наплевать, на каком месте будет этот турецкий клуб, если они платят ему хорошие деньги

Агент Владимир Абрамов прокомментировал возможный переход форварда Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор».

«В определенной степени, это начало футбольной старости для Дзюбы. Но это не мое мнение, а мнение руководства «Зенита», которое с ним распрощалось», — приводит слова Абрамова «Спорт День за Днем».

Агент считает, что в «Зените» решили не платить те деньги, которые просил Дзюба для того, чтобы сидеть на скамейке запасных, игрок ищет тот вариант, где ему больше заплатят, ему неважно какое место займет этот турецкий клуб, если они платят хорошие деньги, то ему нет смысла идти в «Торпедо».