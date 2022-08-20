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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Дзюба в восторге от красот Аданы

 
20 Августа 2022 • 05:12 Комментировать
Фенербахче
...
Адана Демирспор
1.70 4.30 4.20
22.08 21:45

Российский нападающий Артём Дзюба перебрался в турецкий «Адана Демирспор» - клуб, который лидирует в чемпионате Турции. Форварду очень нравится город, в котором он проведет как минимум ближайший год - ранее Дзюба не бывал в Адане, и сейчас полон восторгов в его адрес.

- Красота, лепота! Не знаю, как вам, но мне очень нравится. Пугали, что Адана — не очень город. Нет, очень даже, - написал Дзюба в социальных сетях.

Свой ближайший матч лидирующий в турецком чемпионате Суперлиги «Адана Демирспор» проведет в понедельник, 22 августа. Экзамен дерзкому лидеру придется держать перед грозным соперником - столичным «Фенербахче». Онлайн-трансляция встречи будет доступна на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Адана Демирспор
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ФЕНЕРБАХЧЕ АДАНА ДЕМИРСПОР
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20.08  19:15 Гиресунспор ... Касымпаша
20.08  19:15 Хатайспор ... Газиантеп
20.08  21:45 Антальяспор ... Трабзонспор 2.55 3.30 2.85
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Сегодня, 20 Августа
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