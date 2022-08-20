Дзюба в восторге от красот Аданы

Российский нападающий Артём Дзюба перебрался в турецкий «Адана Демирспор» - клуб, который лидирует в чемпионате Турции. Форварду очень нравится город, в котором он проведет как минимум ближайший год - ранее Дзюба не бывал в Адане, и сейчас полон восторгов в его адрес.

- Красота, лепота! Не знаю, как вам, но мне очень нравится. Пугали, что Адана — не очень город. Нет, очень даже, - написал Дзюба в социальных сетях.

Свой ближайший матч лидирующий в турецком чемпионате Суперлиги «Адана Демирспор» проведет в понедельник, 22 августа. Экзамен дерзкому лидеру придется держать перед грозным соперником - столичным «Фенербахче». Онлайн-трансляция встречи будет доступна на нашем сайте.