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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» и ЦСКА пожаловались в ЭСК на судейство

08 Августа 2022 • 23:12 Комментировать
ЦСКА Москва
4:1
Факел
окончен

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза разберёт некоторые спорные моменты по итогам четвёртого тура Премьер-лиги.

«Зенит» недоволен решениями арбитра в матче с «Ахматом». Уже на 11-й минуте он мог, но не стал удалять Александра Трошечкина, игравшего в полузащите грозненской команды. Также чемпионы считают, что красная карточка их вратарю Даниилу Одоевскому была показана неправильно, сообщает ТАСС.

ЦСКА указал на спорные решения рефери в конце первого тайма игры с «Факелом» (4:1). «Армейцы» полагают, что пенальти в их ворота не было, а форварда соперника Георгия Гонгадзе следовало удалять на 45-й минуте.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит
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