«Зенит» и ЦСКА пожаловались в ЭСК на судейство

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза разберёт некоторые спорные моменты по итогам четвёртого тура Премьер-лиги.

«Зенит» недоволен решениями арбитра в матче с «Ахматом». Уже на 11-й минуте он мог, но не стал удалять Александра Трошечкина, игравшего в полузащите грозненской команды. Также чемпионы считают, что красная карточка их вратарю Даниилу Одоевскому была показана неправильно, сообщает ТАСС.

ЦСКА указал на спорные решения рефери в конце первого тайма игры с «Факелом» (4:1). «Армейцы» полагают, что пенальти в их ворота не было, а форварда соперника Георгия Гонгадзе следовало удалять на 45-й минуте.