Федотов оценил травму Облякова анекдотом про мужика с отвёрткой в ухе

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Факелом» (4:1) ответил на вопрос по травме Ивана Облякова.

- Удалось ли выяснить, что случилось с Обляковым, какой у него характер травмы, когда нам ждать его на поле?

- У него что-то с коленом. Это как мужчина сидел, смотрел телевизор и ковырял в ухе отверткой. Вдруг что-то щелкнуло, и звук пропал. Вот и у Ивана что-то щелкнуло, что стало ему мешать двигаться. Он сказал, что те ощущения прошли, завтра обследования, МРТ покажет уже степень повреждения или его отсутствие. Такое бывает.