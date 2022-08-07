Кучаев подвёл итоги матча ЦСКА - «Факел»

Хавбек столичного ЦСКА Константин Кучаев пообщался с представителями СМИ после матча четвертого тура Премьер-лиги против воронежского «Факела». Игра завершилась разгромной победой «армейцев» со счетом 4:1.

«Очень тяжелая игра. «Факел» отлично выглядел. Хорошо, что получилось воплотить преимущество в голы. ЦСКА проявил характер и одержал победу», - приводит слова полузащитника «Спорт-экспресс».

Благодаря вчерашнему успеху на счету подопечных Владимира Федотова стало десять набранных баллов. «Армейцы» занимают первую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

Следующий матч ЦСКА сыграет на выезде против петербургского «Зенита». Поединок состоится в субботу, 13 августа.