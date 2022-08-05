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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федотов перечислил лучшие качества Мендеса

05 Августа 2022 • 18:31 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Факел
Через 21 ч. 18 мин.

Наставник ЦСКА Владимир Федотов рассказал о качествах нового полузащитника команды Виктора Мендеса.

Федотов сказал на клубном YouTube-канале, что футболист обладает хорошей работоспособностью, хорошо владеет мячом и пониманием игры, помимо этого, он хорошо включается в атаку. Такие качества очень нужны команде для хорошей организации действий в атаке, при этом Мендес является молодым и перспективным игроком, добавил тренер.

Напомним, полузащитник перебрался в ЦСКА из чилийского клуба «Унион Эспаньола», заключив трудовое соглашение на три сезона.

В четвертом туре ЦСКА встретится с «Факелом», игра пройдет 6 августа в 17:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Виктор Мендес
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