Федотов: «Чалов наконец-то во втором тайме проклюнулся»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Факелом» (4:1) объяснил отсутствие на поле некоторых форвардов.

- В прошлых матчах в районе 70-й минуты Антона Заболотного. А сегодня этого не произошло. Почему?

- По позиции. Федя наконец-то во втором тайме проклюнулся. Дали ему почувствовать объем. Те наши мальчишки своим отношением просто заслуживают появления на футбольном поле. Мы же об этом говорим, как появляется легионер, теперь свой не будет играть. Но дело не в легионерах, а в них. Мы видим, что у них есть прогресс и отношение к тренировочной деятельности, которое им позволяет появляться на футбольном поле. Только так, других путей нет.

- Адольфо Гайч снова на поле не появился. Вам не хотелось ломать игру?

- Да. Нужно почувствовать кураж, на самом деле. Потом они как положено начали взаимодействовать после счета 2:1. В этом плане не хотелось разбивать. Я также сказал про наших ребят, которые трудятся. Он трудится и пашет. Как только мы увидим ростки, которые дают основания двигаться вперед, мы не враги себе, и Адольфо будет на футбольном поле.