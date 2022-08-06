Федотов сожалеет о том, что новички пришли поздно: «Ложка дорога к обеду»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Факелом» (4:1) рассказал о новых игроках.

- Приехал Мойзес, будут еще новички. К какому моменту команда подойдет в оптимальных кондициях?

- Здесь мы говорим о том, что Мойзес и Мендес не находились в игровом режиме. И Саша Зделар тоже провел три матча в чемпионате Сербии. Это громадный плюс, что не нужно начинать с нуля. Единственное, что осталось, адаптироваться к этому ритму и темпу. Также адаптация к игрокам, нашей системе игры. Мы всегда говорим, что ложка дорога к обеду. Было упущено много времени, теперь, когда идет соревновательный период, это вынужденные вещи, что люди выходят и включаются по максимуму.

- Хорхе Карраскаль становится лидером команды. Кого вы еще хотите видеть проводниками своих идей?

- Всю команду. Хотим видеть на футбольном поле команду, которая с первой и до последней минуты будет сражаться, радовать своих болельщиков. Ничья, которая была в выездном матче, обидная. Мы спокойно повели и подумали, что отсутствие этой конкуренции, команда строится еще. Выигрышный матч мы свели к ничьей, вот это откуда ноги растут. Недостаточно конкуренции, когда нужно освежить и кое-кому поправить мозги, тогда лидерство будет настоящим, когда у тебя сзади кто-то захочет его забрать. В жизни мы знаем, что лучше конкуренции придумать нельзя.