Федотов — о Зделаре: «Это стабильный игрок на позиции «шестёрки»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов сообщил, на какой позиции полузащитник Саша Зделар чувствует себя лучше всего.

«Стабильный игрок на позиции «шестерки» с хорошим отбором и надежной игрой в оборонительных действиях. Зделар играет дисциплинированно, его отмечает, что он всегда на месте», — заявил Федотов на клубном YouTube-канале московской команды.

При этом специалист отметил, что хавбек очень надежно играет при выходе из обороны в атаку, он умеет выходить из-под давления, держать темп и ритм игры.

Напомним, 27-летний серб перешел в ЦСКА из «Партизана» в летнее трансферное окно.