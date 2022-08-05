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Федотов — о Зделаре: «Это стабильный игрок на позиции «шестёрки»

05 Августа 2022 • 19:23 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Факел
Через 21 ч. 11 мин.

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов сообщил, на какой позиции полузащитник Саша Зделар чувствует себя лучше всего.

«Стабильный игрок на позиции «шестерки» с хорошим отбором и надежной игрой в оборонительных действиях. Зделар играет дисциплинированно, его отмечает, что он всегда на месте», — заявил Федотов на клубном YouTube-канале московской команды.

При этом специалист отметил, что хавбек очень надежно играет при выходе из обороны в атаку, он умеет выходить из-под давления, держать темп и ритм игры.

Напомним, 27-летний серб перешел в ЦСКА из «Партизана» в летнее трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Саша Зделар
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